Baden-Württemberg Segelboot gekentert: Drei Menschen aus See gerettet

Baden-Württemberg Mutmaßlicher Todesschütze gefasst

Der mutmaßliche Todesschütze von Villingendorf am Rand des Schwarzwalds ist der Polizei wenige Tage nach der Bluttat ins Netz gegangen. Um 16.30 Uhr am Dienstag erhielt das Polizeirevier in Rottweil einen Hinweis aus der Bevölkerung über die Notrufnummer 110, wie ein Polizeisprecher erzählte.