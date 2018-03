Baden-Württemberg SEK-Einsatz: Mann schließt sich mit Kindern in Wohnung ein

Sindelfingen (dpa/lsw).

Ein Familienstreit hat in Sindelfingen ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Ein 43 Jahre alter Vater schloss sich am Freitag mehrere Stunden lang mit seinen beiden acht und elf Jahre alten Söhnen in der Wohnung der Familie ein, wie die Polizei am Abend mitteilte. In der Nacht zuvor hatte er sich mit seiner 37 Jahre alten Ehefrau und der Mutter der beiden Kinder gestritten. Dabei soll er handgreiflich geworden sein, die Frau verbrachte die Nacht bei einer Bekannten und schaltete die Polizei ein.