Baden-Württemberg Sommer im Südwesten mit am wärmsten und sonnigsten

Aber auch von Gewittern und Regen blieb das Land in diesem Sommer nicht verschont: Die Niederschlagsmenge betrug beinahe 330 Liter pro Quadratmeter (2016: 292). Am 8. Juli fielen bei Gewittern in Friedrichshafen-Unterraderach 123,4 Liter pro Quadratmeter. Besonders schlimme Folgen hatte ein Unwetter am 2. August in Rickenbach im Südschwarzwald, bei dem ein Jugendlicher von einem Baum erschlagen wurde.