Baden-Württemberg Sonne kehrt zurück in den Südwesten - mit Unterbrechungen

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach mehreren trüben Tagen kehrt im Laufe der neuen Woche die Sonne zurück in den Südwesten. "Mittwoch wird der schönste Tag der Woche mit viel Sonnenschein", sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart. Am Rhein könne es bis zu 28 Grad warm werden, in Stuttgart seien 26 Grad drin. Am Dienstag gebe es nach einem grauen Wochenstart bereits einen Mix aus Sonne und Wolken mit Höchstwerten von bis zu 26 Grad am Rhein. Im Schnitt dürfte es im Land dann 22 bis 23 Grad warm werden.