Baden-Württemberg Sonniger Wochenstart: Bis zu 34 Grad am Mittwoch

Stuttgart.

Im Südwesten startet die neue Woche mit viel Sonne und wenigen Wolken. Nur im äußersten Südosten des Landes seien am heutigen Montag einige Regenschauer möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 25 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 31 Grad am Oberrhein. Auch am Dienstag und Mittwoch soll es weitgehend heiter bleiben. Laut DWD könnte das Quecksilber am Mittwoch bis zu 34 Grad erreichen. Die Waldbrandgefahr stuft der Wetterdienst als hoch bis sehr hoch ein.