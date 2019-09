Baden-Württemberg Sonniger Wochenstart im Südwesten

Stuttgart.

Die Woche im Südwesten beginnt heiter und sonnig. Erst im Tagesverlauf ziehen im Norden und in der Mitte des Landes mehr Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Es bleibe trocken. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 21 Grad im östlichen Odenwald und bis zu 28 Grad im südlichen Rheintal. Am Dienstag werde es wolkig, vereinzelt sei Regen möglich. Zur Wochenmitte zeige sich dann ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Laut DWD kühlt es aber deutlich ab: Die Temperaturen am Dienstag liegen zwischen 16 und 24 Grad, am Mittwoch werden nur noch Werte zwischen 13 und 20 Grad erreicht.