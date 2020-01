Baden-Württemberg Sozialministerium: BaWü gegen Corona-Virus gewappnet

Stuttgart.Baden-Württemberg sei gut auf das Auftreten des neuartigen Corona-Virus vorbereitet, gibt das Gesundheits- und Sozialministerium in einer Pressemitteilung an. Das Sozialministerium habe die Ärzteschaft bereits vergangene Woche über das Vorgehen bei Verdachtsfällen informiert. Diese Informationen gehen auch an die Krankenhäuser. Flughäfen und großen Bahnhöfe erhalten Informationen für Reiserückkehrer. In Baden-Württemberg wurde – wie in weiteren deutschen Bundesländern auch – bei einigen Reiserückkehrern vorsorglich eine Diagnostik veranlasst. Alle bisher aus dem nationalen Speziallabor in Berlin übermittelten Testergebnisse seien negativ.