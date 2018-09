Baden-Württemberg Spätsommer bringt Sonnenschein: Herbstwetter am Wochenende

Stuttgart.

Der Spätsommer beschert dem Südwesten noch ein paar Sonnenstunden. Die Baden-Württemberger könnten sich bis zu diesem Donnerstag auf viel Sonne und wenige Wolken einstellen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Die Höchsttemperaturen betragen demnach zwischen 24 Grad im Bergland und 32 Grad am Oberrhein. Im Südschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb seien am Mittwoch aber auch einzelne Schauer und Gewitter möglich.