Baden-Württemberg SPD: Notfalls Nachrüstungen auf Kosten der Autohersteller

Stuttgart.

Für saubere Luft in den Städten und zur Vermeidung von Diesel-Fahrverboten sind nach Ansicht der südlichen SPD-Landesverbände notfalls Hardware-Nachrüstungen nötig. Die müssten dann von den Autokonzernen finanziert werden. Den Verbrauchern dürften keine Nachteile entstehen, sagte die baden-württembergische SPD-Chefin Leni Breymaier am Mittwoch in Stuttgart zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe der fünf südlichen SPD-Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg.