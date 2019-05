Baden-Württemberg Stadt: Strafe für zu frühes Aufstellen der Mülltonne

Baden-Baden.

Wer in Baden-Baden seine volle Mülltonne zu früh auf die Straße stellt, zahlt künftig eine saftige Geldbuße: 100 Euro Strafe drohen, beschloss am Montagabend der Gemeinderat im Rahmen eines neuen Abfallkonzeptes. Nach der neuen Regelung dürfen die Tonnen frühestens am Vortag ab 16 Uhr für die Abholung bereitgestellt werden. Die Sauberkeit in der Stadt solle so verbessert werden, sagte am Dienstag der Technische Geschäftsführer der Umwelttechnik, Bernhard Schäfer.