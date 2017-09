Baden-Württemberg Start für den Wasen: Kuhn sticht das erste Fass an

Stuttgart.

Die Bierfässer sind gefüllt und die Dirndl gebügelt: Heute startet in Stuttgart das Cannstatter Volksfest. Los geht es um 15.00 Uhr auf dem Wasen, wenn Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) das erste Fass ansticht. Erst danach darf in den Zelten auf dem zweitgrößten Volksfest Deutschlands das Bier aus den Zapfhähnen fließen. Bis zu 10,50 Euro verlangen die Festwirte in diesem Jahr pro Maß. Zum Vergleich: Auf dem Oktoberfest in München sind es bis zu 10,95 Euro.