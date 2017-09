Baden-Württemberg Staus wegen Ferienende und gesperrter Rheintalstrecke

Weil am Rhein/Stuttgart.

Umleitungen wegen der unterbrochenen Rheintalbahnstrecke sowie die teilweise Sperrung der Autobahn 98 haben für Verkehrschaos und einen Sturm erboster Anrufe bei der Polizei in Weil am Rhein gesorgt. Angesichts des bevorstehenden Ferienendes warnte am Freitag außerdem der Auto Club Europa (ACE) für den kommenden Montag vor noch mehr Staus und Verkehrsbehinderungen. "Die Leute müssen wieder zu Arbeit, die Betriebe fahren hoch - natürlich hat das vor dem Hintergrund der gesperrten Strecke mehr Auswirkung, als es sonst am Ferienende sowieso der Fall ist", sagte eine Sprecherin.