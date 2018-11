Baden-Württemberg Stoch ist neuer Chef der Südwest-SPD: Ende der Grabenkämpfe?

Stoch hatte in seiner Bewerbungsrede gesagt, die Südwest-SPD müsse einen Wandel schaffen - weg von einer Kultur des Misstrauens und des Vorwurfs hin zu einer Kultur der Wertschätzung und der Solidarität. Die Partei habe ihre Kraft in den vergangenen Jahren viel zu sehr darauf verwendet, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Die SPD müsse wieder Selbstvertrauen entwickeln - dann vertrauten ihr auch die Menschen im Land wieder, dass sie deren Probleme löse.

Die bisherige Vorsitzende Leni Breymaier, eine Parteilinke, hatte nach zwei schwierigen Jahren im Amt nicht wieder kandidiert. Sie hatte zwar das SPD-Basisvotum zum Vorsitz knapp gewonnen. Jedoch warf sie das Handtuch, weil sie ihren Rückhalt in der Partei als zu gering empfand. Castellucci blieb bei seiner Kandidatur, obwohl er das Basisvotum verloren hatte - was seine Kritiker bemängelten.

Viele Delegierte riefen zur Geschlossenheit und Versöhnung in der Partei auf. Der Gegner stehe nicht innerhalb, sondern außerhalb der Partei, sagten sie mit Blick auf Rechtspopulisten in den Parlamenten. Redner verwiesen auf die anstehenden Kommunal- und Europawahlen 2019 und auf die Landtagswahl 2021. Stoch dürfte jetzt auch gute Chancen auf die Spitzenkandidatur seiner Partei in drei Jahren haben.

Die SPD ist im Südwesten in der Opposition und in einer desolaten Situation: In einer Umfrage vom September kam sie nur noch auf elf Prozent. Bei der Landtagswahl 2016 hatte sie mit 12,7 Prozent einen Tiefschlag erlitten. Im Landtag ist sie noch mit 19 Abgeordneten vertreten. Der SPD-Landesverband hat rund 36 000 Mitglieder.

Für viel Unmut sorgt in der baden-württembergischen SPD der Entwurf des Bundesvorstands für die Liste zur Europawahl 2019. Die Landespartei hatte die Abgeordneten Evelyne Gebhardt und Peter Simon mit großen Mehrheiten nominiert. Der SPD-Bundesvorstand setzte aber Landesgeneralsekretärin Luisa Boos auf Platz 15 der Liste, um den Anteil junger Frauen auf aussichtsreichen Plätzen zu erhöhen. Gebhardt und Simon stehen auf den aussichtslosen Plätzen 25 und 28. Aufgestellt wird die Liste bei der Europadelegiertenkonferenz am 9. Dezember in Berlin. Bundesparteichefin Andrea Nahles hat ihre Teilnahme an dem Landesparteitag in Sindelfingen abgesagt, was bei vielen auf Unverständnis stieß.