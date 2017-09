Baden-Württemberg Strobl: Grün-Schwarz Wahlergebnis nicht negativ beeinflusst

Hingegen hatte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke gemeint, die Südwest-CDU habe die Quittungen der Bürger für ihre seiner Ansicht nach schwache Leistung in Baden-Württemberg bekommen.

Die Gründe für die Verluste beim Zweitstimmenergebnis seien eher solche, die die CDU in ganz Deutschland betreffe, meinte Strobl. In den letzten Wochen vor der Wahl sei sehr viel über die Alternative für Deutschland (AfD) und die Themen Flüchtlinge und Migration gesprochen worden. "Ich denke, dass das schon Auswirkungen hat."

Die große Koalition in Berlin habe keine schlechte Arbeit gemacht. Die Menschen hätten aber offensichtlich den Eindruck gehabt, dass ihre Nöte und Ängste nicht ernst genommen würden - auch in der Flüchtlingspolitik. "Wir müssen daran arbeiten, dass die CDU in Fragen der Migration, der Sicherheit und der Terrorbekämpfung ein klares Profil hat", meinte Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erreichte die Südwest-CDU bei der Bundestagswahl 34,4 Prozent. Nach einer Mitteilung der Landeswahlleitung verlor sie 11,3 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2013, bei der sie 45,7 Prozent erreicht hatte.