Baden-Württemberg Strobl verzichtet auf Spitzenkandidatur

Stuttgart. Nach dem Wahldebakel bei der Europa- und Kommunalwahl verzichtet CDU-Landeschef Thomas Strobl auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021. Das berichtete die "Stuttgarter Zeitung" (Online) am Montag. Stattdessen soll Kultusministerin Susanne Eisenmann für die CDU antreten. Das bestätigten Kreise auch der Deutschen Presse-Agentur. Am Abend will Strobl demnach die Parteigremien in Stuttgart über seine Entscheidung informieren.