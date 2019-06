Baden-Württemberg Strobl will mehr Abschiebungen nach Afghanistan

Stuttgart.

In der grün-schwarzen Landesregierung zeichnet sich ein Konflikt um Abschiebungen nach Afghanistan ab. Innenminister Thomas Strobl (CDU) will nach Angaben seiner Sprecherin vom Mittwoch mit den Grünen über eine Ausweitung der Abschiebungen verhandeln. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Daniel Lede Abal, machte aber umgehend klar: "Abschiebungen nach Afghanistan auszuweiten, ist unverantwortlich und unmenschlich." Denn die Situation in dem Land am Hindukusch sei nach wie vor hochgefährlich.