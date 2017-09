Baden-Württemberg Strobl will SPD zu Koalitionsgesprächen einladen

Stuttgart.

CDU-Bundesvize Thomas Strobl will trotz ihrer Oppositionsabsichten auch die SPD zu Koalitionsgesprächen einladen - neben Grünen und FDP. "Die SPD hat sich schnell vom Acker gemacht und erklärt, sie steht nicht zur Verfügung, also müssen wir jetzt die andere Möglichkeit ganz intensiv prüfen", sagte Strobl am Montag im Radioprogramm SWR Aktuell. "Ich bin im Übrigen auch dafür, dass wir der SPD nochmals eine Einladung für Gespräche zukommen lassen." Strobl ist auch Landeschef der CDU in Baden-Württemberg.