Baden-Württemberg Strobl will Waffenrecht nicht weiter verschärfen

Stuttgart.

Auch nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) hält Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine weitere Verschärfung des geltenden Waffengesetzes nicht für sinnvoll. "So schrecklich die Tat in Rot am See auch ist, weitere Verschärfungen des Waffenrechts hätten sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wohl nicht verhindert", sagte Strobl der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.