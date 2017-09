Baden-Württemberg Studentenwohnungen besonders teuer

Stuttgart.

Studentenbuden sind nach Darstellung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Südwesten besonders teuer. Unter den zehn teuersten Hochschulstandorten deutschlandweit lägen fünf im Land, teilte die GEW am Mittwoch in Stuttgart mit. Der durchschnittliche Quadratmetermietpreis für eine 1-Zimmer-Wohnung oder ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft beträgt nach Erhebung der GEW in Freiburg und Karlsruhe 13 Euro, in Stuttgart 12,50 Euro, in Konstanz und Tübingen 12,20 Euro. Der bundesweite Schnitt liege bei 7,41 Euro.