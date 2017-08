Baden-Württemberg Studie: Dämpfer für Software zur Vorhersage von Einbrüchen

Freiburg.

Die Vorhersage von Einbrüchen mithilfe von Computern funktioniert nur bedingt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. In ländlichen Gebieten, in denen Wohnungseinbrüche seltener als in Großstädten vorkommen, lohne sich der Einsatz des sogenannten Predictive Policing (etwa: vorausschauende Polizeiarbeit) nicht, hieß es in der am Mittwoch vorgestellten Untersuchung weiter.