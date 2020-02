Baden-Württemberg Sturm wütet über Südwesten: Verletzte bei Reisebus-Unfall

Auf schneeglatter Straße war bei Ulm am späten Abend ein Reisebus aus Kroatien von einer Windböe erfasst worden und umgekippt. Acht Menschen seien bei dem Unfall auf der Bundesstraße 10 bei Tomerdingen im Alb-Donau-Kreis verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der 48-jährige Fahrer und eine 53 Jahre alte Passagierin erlitten schwere Verletzungen. Der Bus war in Richtung Stuttgart unterwegs. Die B10 musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Sie konnte nach Angaben der Behörden erst am Morgen wieder freigegeben werden.

In vielen Teilen des Landes mussten Polizei und Feuerwehr zu zahlreichen witterungsbedingten Unfällen ausrücken. Meist ging es dabei jedoch nach Aussagen der Behörden um umgestürzte Bäume, Bauzäune oder Straßenschilder. In Laufenburg (Kreis Waldshut) wurde ein fahrendes Auto von einem Baum getroffen. Einsatzkräfte befreiten die Fahrerin. Sie wurde verletzt.