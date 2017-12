Baden-Württemberg Sturmschäden im Südwesten

Stuttgart.

Orkanartigen Böen haben in Teilen Baden-Württembergs für umgestürzte Bäume und Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Polizeipräsidien, etwa in Karlsruhe, Freiburg und Offenburg sowie in Mannheim und Ludwigsburg meldeten am Donnerstagmorgen erste Schäden. "Bei uns geht es drunter und drüber. Wir haben aktuell zahlreiche Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume", sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Offenburg.