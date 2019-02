Baden-Württemberg Stuttgart löst wieder Feinstaubalarm aus

Stuttgart.

Stuttgart hat am Samstag zum sechsten Mal in dieser Saison Feinstaubalarm ausgelöst. Er beginnt am Montag um 00.00 Uhr für den Autoverkehr sowie zuvor am Sonntag ab 18.00 Uhr für sogenannte Komfort-Kamine, wie die Stadt mitteilte. Komfort-Kamine sind alle, die nicht zwingend zum Heizen gebraucht werden. Das Ende sei offen. Feinstaubalarm wird ausgelöst, wenn bei Wetterlagen mit geringem Luftaustausch die Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid reduziert werden muss.