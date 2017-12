Stuttgart Stuttgarter Flughafen will 2018 mehr Europa-Flüge anbieten

Stuttgart.

Nach der Insolvenz von Air Berlin will der Stuttgarter Flughafen im kommenden Jahr wieder mehr innereuropäische Verbindungen anbieten. Dabei liege der Fokus vor allem auf Osteuropa und Italien, sagte Airport-Chefin Arina Freitag am Mittwoch in Stuttgart. "Wir werden den Wegfall von Air Berlin kompensieren und vielleicht wird das Platzangebot sogar größer." Auch nordafrikanische Zielflughäfen seien im Gespräch.