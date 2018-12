Stuttgart Stuttgarter OB Kuhn will Nahverkehrsabgabe für Autofahrer

Stuttgart.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) will Autofahrer in der Stadt auch mit einer Nahverkehrsabgabe zum Umsteigen auf Bus und Bahn bewegen. Der erste Schritt sei die angekündigte Tarifreform im öffentlichen Nahverkehr und in einem zweiten Schritt müssten mehr Züge angeschafft werden. Im dritten Schritt "könnten wir eine Nahverkehrsabgabe für Autofahrer einführen, die ein ÖPNV-Ticket beinhaltet", sagte Kuhn "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Er sei "überzeugt, dass der Schwabe den Nahverkehr viel stärker nutzen wird, wenn er das Ticket schon mal hat".