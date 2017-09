Baden-Württemberg Südwest-AfD-Bundestagsabgeordnete wenden sich von Petry ab

"Aus Baden-Württemberg wird sicher niemand dazukommen", sagte er auf die Frage, ob sich die am Sonntag gewählten Abgeordneten aus dem Südwesten Petry anschließen könnten. Die Stimmung sei "eineindeutig". Petry habe sich unmöglich verhalten, indem sie bei einer Pressekonferenz der AfD angekündigt hatte, nicht in der Fraktion zu arbeiten, sagte Bernhard. Später kündigte sie auch ihren Austritt aus der Partei an.