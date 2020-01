Baden-Württemberg Südwesten: Forscher verwenden mehr als 500 000 Versuchstiere

Bonn/Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Im Vergleich der Bundesländer haben Wissenschaftler in Baden-Württemberg 2018 am meisten Tiere für Versuchszwecke genutzt. Mit rund 534 000 Tieren liegt der Wert im Südwesten noch über dem in Bayern und Nordrhein-Westfalen, wie aus einer Statistik des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) hervorgeht. Damit hat laut Deutschem Tierschutzbund (Bonn) erstmals ein Bundesland innerhalb eines Jahres über eine halbe Million Versuchstiere zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Die Ärzte gegen Tierversuche hatten kürzlich von einer "Tierversuchshochburg" Baden-Württemberg gesprochen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) betonte, die Landesregierung nehme die Abwägung zwischen der gesetzlich garantierten Freiheit der Forschung und der ethischen Vertretbarkeit von Tierversuchen sehr ernst.