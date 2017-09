Baden-Württemberg Ein Todesopfer und hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand ist in Villingen-Schwenningen in der Nacht zum Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Zu dem Brand im Schwarzwald-Baar-Kreis sei es in dem mehrstöckigen Einfamilienhaus um kurz nach Mitternacht gekommen, teilte die Polizei mit.