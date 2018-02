Karlsruhe Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen

Karlsruhe.

Die Bundesanwaltschaft hat einen 33 Jahre alten Syrer wegen Terrorismusverdachts in Baden-Württemberg festnehmen lassen. Der Mann soll die islamistische Al-Nusra-Front, einen Ableger des Terrornetzwerks Al Kaida, unterstützt haben, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Außerdem stehe er im Verdacht, Freiheitsberaubung begangen zu haben. Der Zugriff erfolgte bereits am Dienstag im Regierungsbezirk Karlsruhe. Dabei sei auch die Wohnung des 33-Jährigen durchsucht worden. Er wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.