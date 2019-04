Baden-Württemberg-Tag in Winnenden Ab 2. Mai Straßensperrungen und Parkplatzmangel

Wer die Stadt verlassen will, sollte möglichst die nächstbeste Ausfallstraße nehmen, mit der man am schnellsten die B 14 oder die Südumgehung erreicht. Quer durch die Stadt zu tuckern wird nervenaufreibend oder schlicht unmöglich, denn die Großveranstaltung bestimmt das Leben der Winnender in diesen Tagen. Mit der Bahn zu fahren ist eine gute Idee, aber man sollte nicht mit dem Auto am Bahnhof parken wollen – alle Plätze werden belegt oder reserviert sein. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad wird man in diesen Tagen einigermaßen zurechtkommen. Auch die Linienbusse erreichen den zentralen Busbahnhof, aber über Umwege, zum Beispiel über die Brückenstraße, und sie werden die Haltestelle am Kronenplatz nicht ansteuern. Die Stadt erwartet am 4. und 5. Mai Tausende Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Land. Damit wird die Innenstadt Anfang Mai zu einem einzigen großen Festgelände, und das bringt Einschränkungen für Anwohner und Autofahrer.

Am Donnerstagmorgen beginnen die Aufbauarbeiten

Der Baden-Württemberg-Tag wird auf dem Kronenplatz, der Bahnhofvorstadt (Bahnhofstraße, Palmerstraße, Bachstraße, Schmidgallstraße, Friedrichstraße) und auf dem Gelände der Firma Alfred Kärcher stattfinden. Am frühen Morgen des 2. Mai werden die Aufbauarbeiten für den Baden-Württemberg-Tag beginnen. Ab dann bis einschließlich Montag, 6. Mai, sind die Palmerstraße, die Bachstraße, die Bahnhofstraße und die Schmidgallstraße sowie Teile der Ringstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Kornbeckstraße und die Alfred-Kärcher-Straße aus Fahrtrichtung Karl-Krämer-Straße sind ebenfalls gesperrt und können nur von Anwohnern mit Stellplätzen auf Privatflächen in diesem Bereich oder mit einer speziellen Parkberechtigung befahren werden.