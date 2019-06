Baden-Württemberg "Tatmittel Hund": Zahl der Attacken nimmt zu

Das Ministerium führt diese Entwicklung auf die steigende Zahl der Hunde zurück. "Mehr Hunde bedeuten mehr Zwischenfälle", erläuterte Ministeriumssprecher Renato Gigliotti am Mittwoch in Stuttgart. Bei den Körperverletzungen sind die meisten fahrlässig begangen worden. "Das ist dann der klassische Zwicker eines kleinen Hundes." In diese Kategorie fallen aber auch Situationen, in der Menschen über Hunde stolpern und stürzen.

Die Statistik unterscheidet zwischen Hunden und Kampfhunden. Auf das Konto letzterer gingen im vergangenen Jahr 34 Delikte (2017: 37). Als weitere Straftaten nennt die Statistik Nötigung und Bedrohung, etwa das Versperren eines Weges mit dem Hund oder die Drohung, diesen loszulassen. Hier wurden im Vorjahr bei den Hunden 15 Fälle gezählt und kein Vorfall bei den Kampfhunden.

Der Fall des Jugendlichen, der in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) durch zwei junge Kampfhunde schwer verletzt wurde, sei ein äußerst seltener, sagte Gigliotti. Da sei alles schief gegangen, was möglich sei: Ein Minderjähriger war dort mit zwei weder mit Leine noch Maulkorb versehenen Hunden unterwegs. Nur Erwachsene dürfen jeweils einen Kampfhund führen, der gesichert sein muss, wenn er noch keine Wesensprüfung bestanden hat.