Baden-Württemberg Tausende Teilnehmer bei CSD-Parade in Stuttgart erwartet

Stuttgart.

Die traditionelle Parade zum Christopher Street Day (CSD) startet in Stuttgart heute unter dem Motto "Expedition Wir". Die Veranstalter erwarten, dass etwa 6000 Menschen an dem Umzug für Gleichstellung und Akzeptanz in der Innenstadt teilnehmen. Geplant ist, dass Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell oder auch Transgender sind, mit mehr als 90 Zugnummern durch die Straßen ziehen. Wie Christoph Michl, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Christopher Street Day (CSD), sagte, dürften zwischen 175 000 und 200 000 Menschen die Straßenränder säumen.