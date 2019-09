Baden-Württemberg Temperaturen steigen wieder: Spätsommerliches Wetter

Am Donnerstag schiebe sich warme Luft ins Land und lasse die Temperaturen von 17 bis 24 Grad am Mittwoch in vielen Gebieten über die 25-Grad-Marke klettern. Etwas kühler könne es in höheren Lagen und im Nordosten des Landes bleiben. In den nächsten Nächten und am Morgen müsse außerdem in Fluss- und Bergtälern mit Nebel gerechnet werden, so Schuster.

Von Freitag bis Sonntag habe ganz Baden-Württemberg dann "generell super Wetter", hieß es beim DWD. Am Rhein könne das Thermometer dann sogar auf 29 Grad klettern. Niederschlag sei nicht in Sicht.