Baden-Württemberg Temperaturen steigen zu Beginn der "Hundstage"

Stuttgart.

Sommer, Sonne und Gluthitze - pünktlich zu Beginn der "Hundstage" klettern die Temperaturen im Südwesten wieder. "Wir erwarten die bislang heißesten Tage des Jahres", sagte Clemens Steiner, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Mit Temperaturen bis zu 35 Grad soll es vor allem am Donnerstag und Freitag in der Kurpfalz hochsommerlich heiß werden. Aber auch in den übrigen Landesteilen kommt der Hochsommer noch einmal richtig auf Touren.