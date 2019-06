Baden-Württemberg Tempolimit auf A7 wegen Hitze: Gefahr von Blow-ups

Die Hitze wird nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen weiter zulegen. Dabei könnte am Mittwoch der bisherige Juni-Rekord eingestellt werden; und sogar das gemessene Allzeithoch wackelt. Für den Westen - am Rhein und bei Freiburg - rechnen Meteorologen mit Temperaturen um 40 Grad, im Raum Stuttgart mit bis zu 38 Grad.