Baden-Württemberg Terrorprozess: Bundesanwaltschaft glaubt ihm nicht

Stuttgart.

Im ersten Terrorverfahren gegen einen syrischen Flüchtling in Deutschland pocht die Bundesanwaltschaft auf eine Verurteilung des Angeklagten. Der Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart seit fast einem Jahr habe bewiesen, dass der Angeklagte 2013 mindestens vier Wochen lang an der Entführung eines kanadischen UN-Mitarbeiters in Syrien beteiligt war, hieß es im Plädoyer am Mittwoch im Gerichtsgebäude am Gefängnis Stammheim. Den Angaben des Angeklagten, nur eine Art Hausmeister am Ort der Entführung gewesen zu sein, könne man keinen Glauben schenken. Zur Höhe der Strafe hat sich die Bundesanwaltschaft noch nicht geäußert.