Baden-Württemberg Tierheime werden mit Anfragen "überschwemmt"

Spezielle Vorkehrungen gibt es auch in Karlsruhe: Mitarbeiter wurden in zwei Gruppen unterteilt, die immer an unterschiedlichen Tagen arbeiten. "Wir achten noch mehr auf Hygiene und lassen Interessenten nur mit einem Termin hinein", sagte Mitarbeiterin Golz. Von außen solle möglichst wenig unangekündigter Besuch kommen. Mitarbeiter führen deshalb zurzeit hauptsächlich die Tiere aus. Normalerweise übernehmen dies häufig Außenstehende.

Der Landestierschutzverband in Baden-Württemberg warnt vor schlimmen Folgen für die Tierheime in der aktuellen Situation. Eigentlich waren während der Osterzeit einige Veranstaltungen geplant - nun fehlt das Geld, das dort gesammelt worden wäre. Fehlende Einnahmen auf der einen Seite, die täglich anfallende Pflege der Tiere durch Mitarbeiter auf der anderen Seite brächten immer mehr Tierheime an ihre finanziellen Grenzen.

Während die Nachfrage in Stuttgart und Karlsruhe hoch ist, gibt es nach Angaben des Vorsitzenden des 116 Vereine umfassenden Dachverbands, Stefan Hitzler, zurzeit allgemein weniger Tiervermittlungen in Baden-Württemberg. "Das Tierheim in Stuttgart ist groß. Kleine Tierheime haben aber viel größere Probleme, die Öffentlichkeit zu erreichen und Lösungen zu finden", sagte Hitzler.