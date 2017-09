Baden-Württemberg Tierschutzbeauftragte: Hundehalter strenger überprüfen

Heilbronn.

Baden-Württembergs Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord hat die grün-schwarze Landesregierung aufgefordert, Hundehalter strenger zu überprüfen. Einen Nachweis darüber, dass jemand in der Lage sei, einen Hund ordnungsgemäß zu halten, gebe es bislang in Baden-Württemberg leider nicht, sagte sie der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag). "Ich fordere, dass künftig jeder, der sich einen Hund anschaffen will, zunächst einen Sachkundenachweis vorlegen muss", sagte Stubenbord.