Baden-Württemberg Traktor stürzt Abhang hinunter: 81-Jähriger stirbt

Heiligenberg. Ein 81-Jähriger ist mit seinem Traktor bei Heiligenberg (Bodenseekreis) einen Abhang hinuntergestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann war an Feldern mit Mulcharbeiten beschäftigt und dafür auch auf einem steilen, schmalen Weg bis in einen Wald unterwegs, wo er wohl wenden wollte. Wahrscheinlich steuerte der Landwirt dabei zu nah rückwärts an den steilen Abhang heran, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.