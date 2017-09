Baden-Württemberg TV-Duell: Urteil der Südwest-Politiker fällt gemischt aus

Bei den Liberalen sah man das ähnlich. "Statt Visionen für unser Land hörten wir großkoalitionäre Kabbeleien", erklärte FDP-Landeschef Michael Theurer. Schulz bescheinigte er "verzweifelt gespielte Aggressivität", Merkel bezeichnete er als "gelangweilt".

Anders wertete naturgemäß die SPD das TV-Duell: "Mir gefiel Martin Schulz von Anfang an bis zu seinem fulminanten Schlusswort", erklärte SPD-Landeschefin Leni Breymaier. "Er kann es einfach." Dass sozialen Fragen so wenig Raum gegeben worden sei, finde sie aber schade. Die CDU lobte hingegen die Kanzlerin: "Souverän, klug, erfahren - Angela Merkel hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Richtige ist, um Deutschland in die Zukunft führen", erklärte der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl. Sie sei eine "gute Steuerfrau in stürmischer See".