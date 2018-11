Baden-Württemberg Umfrage: Mehrheit lehnt Tabakwerbung ab

Stuttgart.

Mehr als zwei Drittel der Baden-Württemberger sind für ein Werbeverbot für Tabakwaren. Hingegen ist der Tabakkonsum im Südwesten mit 15 Prozent regelmäßigen Rauchern und 7 Prozent Gelegenheitsrauchern noch sehr hoch, wie es in einer Mitteilung der AOK Baden-Württemberg heißt. Sie bezieht sich dabei auf eine von ihr in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage. Demnach werden im Durchschnitt 14 Zigaretten oder Zigarillos am Tag geraucht. Knapp jeder dritte Raucher (29 Prozent) konsumiert pro Tag bis zu fünf Zigaretten oder Zigarillos. Jeweils 18 Prozent rauchen zwischen sechs und zehn beziehungsweise elf und fünfzehn Stück. Fast ebenso viele (17 Prozent) greifen zu täglich 16 bis 20 Glimmstängeln. Knapp jeder Zehnte nennt eine Stückzahl von mehr als 20, also mehr als eine ganze Packung. 7 Prozent der Raucher mögen ausschließlich E-Zigaretten, Shisha, Zigarre oder Pfeife.