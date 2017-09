Baden-Württemberg Unbekannter stiehlt 50 Kilogramm Quitten

Weil am Rhein.

Fruchtige Beute: Ein Unbekannter hat in Weil am Rhein unerlaubt sämtliche Quitten eines Baumes gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fehlten nach Angaben des Besitzers 50 Kilogramm Obst. Der Baum stand nach Angaben eines Sprechers nicht in der Nähe des Wohnhauses des 87-Jährigen, so dass dieser den Diebstahl nicht gleich bemerkte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Quitten zwischen dem 13. und dem 20. September gestohlen wurden. Nach Einschätzung eines Polizeisprechers war der Diebstahl für eine Person allein zu schaffen. Die Ermittler suchen nun Zeugen.