Nagold Unfall mit Müllwagen: Konsequenzen abhängig von Gutachten

Nagold.

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Müllwagen in Nagold (Kreis Calw) ist der Fortgang des Ermittlungsverfahrens gegen den Fahrer abhängig von einem Gutachten zur Ursache. Falls der 54-Jährige einen Fahrfehler gemacht haben sollte, ermittelt die Staatsanwaltschaft nach Angaben des Behördenleiters Michael Pfohl weiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. "Sollte nur ein technischer Defekt die Ursache sein, würde das Verfahren eingestellt", sagte Pfohl am Montag. Das 26 Tonnen schwere Müllfahrzeug, das am Freitag auf ein Auto gestürzt ist, wird derzeit von einem Sachverständigen untersucht. Ob diese Woche mit einem Ergebnis zu rechnen ist, ist laut Staatsanwaltschaft fraglich.