Baden-Württemberg Ungemütliches Feiertagswochenende in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg 31 589 nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten: 1354 Tote

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 31 589 gestiegen. Das waren 183 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr).