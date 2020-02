Baden-Württemberg Uniklinik Tübingen meldet zwei weitere Coronavirus-Infektionen

Stuttgart/Tübingen.

In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nach dem ersten Fall im Kreis Göppingen seien nun zwei Infektionen am Uniklinikum in Tübingen bestätigt worden, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Die beiden neuen Fälle stehen nach dpa-Informationen in direktem Zusammenhang mit dem ersten erkrankten Patienten im Kreis Göppingen. Sowohl die Reisebegleitung des Mannes aus dem Italien-Urlaub sowie deren Vater sind demnach infiziert. Einzelheiten will das Universitätsklinikum am Nachmittag (16.30) in Tübingen mitteilen.