Baden-Württemberg Unitymedia verschwindet: Vodafone baut Gigabit-Anschluss aus

Baden-Württemberg AfD-Chef Meuthen: Viele vernünftige Leute im "Flügel"

Auch Positionen des völkisch-nationalistischen "Flügels" von Björn Höcke sind aus Sicht des AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen Teil der AfD. "Zu sagen, der Flügel gehört in seinen Positionen in toto nicht dazu, würde ich für falsch halten" sagte Meuthen am Sonntag am Rande eines Sonderparteitags der AfD Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur.