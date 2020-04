Baden-Württemberg Universitätskliniken erhalten über 600 Millionen vom Land

Stuttgart.

Die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm bekommen vom Land eine Finanzspritze, weil sie bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine herausragende Rolle spielen. Sie erhalten kurzfristig insgesamt bis zu 600 Millionen Euro, wie Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. "Die Krisensituation bedeutet eine enorme finanzielle Belastung für die Uniklinika. Dies darf die Arbeit der Einrichtungen und ihrer Beschäftigten keinesfalls beeinträchtigen." Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Häuser seien immens.