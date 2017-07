Kehl.

Das Versteckspiel eines Vierjährigen hat in Kehl einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte ein Verwandter, der auf den Jungen aufpassen wollte, das Kind am Montag als vermisst gemeldet. Er hatte den Vierjährigen demnach selbst "nach einer intensiven Absuche das Anwesens" nicht finden können, hieß es. Als die Fahndungsmaßnahmen bereits liefen, schaute er allerdings noch einmal genauer nach - und fand den Jungen im Kinderzimmer unterm Bett.