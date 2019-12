Baden-Württemberg Verdi droht in Tarifrunde für Nahverkehr mit Protesten

Stuttgart.

Die Gewerkschaft Verdi will in der anstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr die Arbeitsbedingungen verbessern. "Die Arbeitszeiten im Schichtdienst mit teilweise langen Pflichtpausen sind im Fahrerberuf die Hauptbelastung und machen den Job im Nahverkehr nicht besonders attraktiv", sagte Verdi-Landeschef Martin Gross in Stuttgart. Die Gewerkschaft geht bundesweit koordiniert vor. Sie kündigte deshalb alle 16 Manteltarifverträge in den Ländern.