Baden-Württemberg Verdi: Probleme in Bus-Branche bedrohen Schulverkehr

Andreas Schackert, der Gewerkschaftsexperte für das Thema Verkehr, sieht den Grund für die wirtschaftlichen Turbulenzen bei den Unternehmen vor allem im Ausschreibungswettbewerb. Die Firmen kalkulierten teilweise am Rande der Legalität, die meisten eingereichten Angebote seien kaum umzusetzen - erst recht nicht mit einem Tarifvertrag. "Und das wissen sowohl die Unternehmer als in den meisten Fällen auch die ausschreibenden Kommunen", sagte Schackert. Gespart werde bei den Personalkosten und durch längere Schichten und unbezahlte Zwangspausen. Deshalb seien immer wenige Fahrer interessiert an einem Job.